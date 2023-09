Une nouvelle fonction prestigieuse pour Tessa Wullaert

Le Conseil consultatif de l'UEFA pour le football féminin est un groupe composé de dix-neuf joueuses actives et retraitées. Parmi elles, on retrouve des joueuses renommées telles que Wullaert, Alexia Putellas, Ada Hegerberg, Leah Williamson, Pernille Harder et Eugénie Le Sommer. Ce conseil se réunit au moins une fois par an pour discuter de sujets liés au football féminin et peut fournir des conseils indépendants aux décideurs politiques de l'UEFA.

Wullaert a exprimé son honneur d'être invitée par l'UEFA aux côtés de certains des meilleurs joueurs, entraîneurs et légendes du football. Elle a partagé sur les réseaux sociaux sa volonté de continuer à faire progresser le football féminin.

The biggest honour to be invited by @UEFA alongside these strong & powerful players, coaches and legends of the game. Let’s continue to grow the women’s game together. ⚽️ #uefafootballboard #uefaHQ pic.twitter.com/MvwmgytPge