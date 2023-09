"Comme un deuxième père pour moi" : ce joueur de Pro League dévoile la face cachée de Carl Hoefkens

Carl Hoefkens vit des semaines compliquées au Standard. Mais il peut compter sur le soutien d'un de ses anciens joueurs.

Avec 3 points sur 18, le Standard a bien mal commencé son championnat. Comme souvent dans ces cas-là, les premiers regards se tournent vers l'entaineur. Surtout que Carl Hoefkens était déjà attendu au tournant par certains après sa fin de parcours compliquée au Club de Bruges.

Pourtant, dans la Venise du Nord, nombreux sont les joueurs qui gardent un souvenir positif d'Hoefkens. Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Thomas Van Den Keybus, aujourd'hui à Westerlo, revient sur sa relation avec l'actuel entraîneur des Rouches et esquisse un Carl Hoefkens qu'on ne connaissait pas forcément.

"C'était un peu mon deuxième père. Personne ne pouvait me toucher comme lui par ses mots, même en dehors du terrain" déclare Van Den Keybus, qui a joué cinq matchs pour son club formateur, du temps où Hoefkens était l'adjoint de Philippe Clément.

Le milieu de terrain de 22 ans rapporte une anecdote révélatrice du personnage : "Un jour, j'ai soudainement perdu ma carte bancaire et je n'ai rien pu payer. "Prends la mienne en attendant que la nouvelle arrive" m'a dit Carl. Comme si ce n'était rien. Je le respecte énormément et lui souhaite le meilleur, il le mérite". Hoefkens aurait-il à nouveau dépanné en sortant sa carte bancaire dans les dernières heures du mercato pour amener des renforts in extremis au Standard ?