🎥 Insolite : Noa Lang se lance dans la musique et fait déjà le buzz

En Belgique, on avait pris l'habitude de voir Noa Lang se faire remarquer de par ses comportements extravagants. Désormais au PSV, le Néerlandais fait une nouvelle fois parler de lui, en dehors des terrains.

Et Noa Lang se lança dans la musique. L'ailier néerlandais, qui a quitté le Club de Bruges cet été pour le PSV Eindhoven, a dévoilé son premier single "Noano 7K at your party".

La chanson est sortie ce vendredi, à minuit pile, et est disponible sur les plateformes de streaming. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle rencontre déjà un certain succès : 1 millions d'écoutes, et 7 millions de vues sur TikTok.

Lang n'a jamais caché son amour pour la musique rap. Il était déjà apparu dans une chanson avec son ami et compatriote Justin Kluivert.