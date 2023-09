La poisse se poursuit pour ce Malinois

Face au STVV ce dimanche (20h45), Malines voudra continuer sa belle entame de saison. Les hommes de Steven Defour, voués à la lutte pour le maintien par certains observateurs, comptent déjà 10 points en 6 rencontres.

Mais face aux Trudonnaires, Defour ne pourra pas compter sur Yonas Malede. L'attaquant israélien s'est blessé et est indisponible. Un coup dur pour Malede, qui ne parvient pas à s'imposer depuis son arrivée à l'été 2022 en provenance de La Gantoise.

La saison dernière, il n'avait marqué que 2 buts en Coupe de Belgique, sans trouver le chemin des filets en Pro League. Rebelote cette saison : 1 assist en 4 matchs de championnat, et pas encore de but.

❌ Yonas Malede is out voor de verplaatsing naar STVV, Bolingoli werkt nog individueel aan zijn terugkeer



🗣 | Een woordje van Steven Defour over Norman Bassette: “Hij doet me een beetje denken aan de jonge Hugo Cuypers” @hlnsport