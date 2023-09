L'Antwerp écrase Westerlo au Kuipje, De Roeck en danger ?

Rien ne va plus à Westerlo. L'Antwerp a déroulé au Kuipje.

L'Antwerp s'est mis en confiance avant le déplacement à Barcelone mardi prochain. Ce vendredi, en ouverture de la 7e journée de Pro League, le champion de Belgique a été l'emporter très facilement à Westerlo (0-3).

La bonne nouvelle du coup d'envoi côté anversois était la titularisation de Toby Alderweireld, qui s'est donc remis encore plus vite que prévu et sera donc présent à Barcelone. Au quart d'heure de jeu, Vincent Janssen inscrivait son 5e but en 6 matchs pour ouvrir le score.

En seconde période, Jelle Bataille et Arbnor Muja scellaient le score face à un Westerlo inoffensif. Owen Wijndal a fait ses débuts au back droit, et fait forte impression ; Arthur Vermeeren, encore une fois, a été l'un des hommes du match pour l'Antwerp.

Pour Westerlo, c'est la... sixième défaite consécutive, et la situation de Jonas De Roeck va inévitablement être remise en question. Rappelons que le club campinois a investi massivement cet été, et rêvait... de Playoffs.