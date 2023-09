"Le problème, c'est la commission du calendrier"

Le derby entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise aura lieu le jeudi 28 septembre à 18h30. Les deux clubs estiment que le derby bruxellois est dévalorisé. Gauthier Ganaye s'est exprimé dans Het Nieuwsblad.

Le PDG du RWDM a cherché une solution avec le détenteur des droits, DAZN, ainsi qu'avec la Pro League et le gestionnaire du calendrier. DAZN était disposé à écouter. "Ils étaient prêts à écouter et de bonne volonté. Cependant, le problème réside au niveau de la Pro League et de la soi-disant commission indépendante du calendrier."

Les matchs ne sont pas autorisés à se chevaucher. "L'argument qu'ils avancent est que les clubs ont voté en début de saison pour qu'il n'y ait qu'un seul match par créneau horaire. Si nous disions alors que nous étions prêts à commencer à 19h30, la réponse était qu'il y aurait alors un chevauchement (avec le match Club Bruges-KRC Genk, qui débute à 20h45, ndlr)."

Il semble donc que le derby bruxellois ne sera pas reporté à une autre date pour le moment. "Prendre le créneau de 20h45 et jouer le mercredi ou le vendredi n'était pas non plus une option. De toute façon, la Pro League et la commission du calendrier ne semblent pas vouloir créer de précédent. Nous avons fait de notre mieux pour changer la situation. J'espère qu'il y aura un déblocage, mais pour le moment, cela ne semble pas très probable. Heureusement, il nous reste encore environ deux semaines, nous pouvons continuer à espérer."