Un programme de luxe pour l'Union Saint-Gilloise en préparation de la saison prochaine

L'Union Saint-Gilloise a dévoilé le programme complet de sa présaison, et il est chargé. Après avoir entamé leur préparation le 24 juin, les vice-champions de Belgique disputeront trois premiers matchs amicaux sur le terrain de Nijlen, près d'Anvers.

L'USG affrontera le KFC Nijlen, club local, le 2 juillet à 19h ; elle défiera ensuite le Patro Eisden Maasmechelen le 7 juillet à 16h. Ces deux matchs seront ouverts aux supporters. Le lendemain, l'Union partira pour les Pays-Bas.

We'll play three friendlies in Nijlen, and two in The Netherlands during our summer camp! 🤝



Our pre-season schedule is available on https://t.co/fGFFdLtPin.