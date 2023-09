"Je garde la porte ouverte mais je suis conscient de ma situation" : un ancien buteur des Diables ouvert à un retour

Christian Benteke a retrouvé le chemin du but en MLS. Mais il ne s'enflamme pas pour autant.

Auteur de 10 buts et 3 assists en 26 matchs de MLS, Christian Benteke fait partie des hommes en forme à DC United. Moins médiatisé depuis son départ de Premier League, Benteke n'a jamais ouvertement déclaré qu'il arrêtait l'équipe nationale.

Dans une interview accordée à la Dernière Heure, il confirme être toujours à disposition du sélectionneur : "Quand je suis venu ici, j’ai fait mon choix en connaissance de cause : même si c’est au détriment de l’équipe nationale, je voulais aller en MLS. Mais je n’annonce pas pour autant que j’arrête la sélection. La MLS est un championnat correct, visible de tous. Tout est possible (pour la sélection), même si je suis conscient de la position dans laquelle je me trouve".

L'attaquant de 32 ans se montre toutefois réaliste sur sa situation : "Je suis réaliste, je ne m’attendais pas à ce que Domenico Tedesco me contacte. Je suis professionnel, je fais mon travail et je n’ai pas besoin d’essayer d’aller vers qui que ce soit ; les gens me connaissent. Il sait où me trouver, et je dis ça avec le plus grand respect. Ce sont ses décisions". Big Ben dispose encore d'un contrat jusque décembre 2024 dans l'équipe dirigée par Wayne Rooney.