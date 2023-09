Cette étoile montante de Pro League réitère ses envies d'ailleurs : "Déçu de ne pas évoluer à un plus haut niveau"

Le Cercle de Bruges s'est incliné ce samedi dans un match très disputé face au RWDM (2-1). Malgré cette défaite, le défenseur Jesper Daland a une fois de plus prouvé les raisons des rumeurs de transfert l'ayant entouré cet été.

Daland a d'abord regretté le fait que le Cercle ne soit même pas parvenu à accrocher le point du nul. "Nous n'avons jamais trouvé notre structure normale et nous nous cherchions tout le temps. Nous avons gagné trop peu de duels et lorsque nous avions le ballon, nous le perdions beaucoup trop vite. Cela a également créé de l'espace pour RWDM et nous avons perdu notre organisation", a-t-il expliqué dans les colonnes du Nieuwsblad.

Le défenseur norvégien de 23 ans commence à faire parler de lui, et regarde sans doute la prochaine fenêtre des transferts pour se trouver un club capable de lui faire passer un palier. "Je reste avec beaucoup d'enthousiasme et je m'engagerai jusqu'au dernier jour. Je suis heureux au Cercle et dans ce championnat, mais je n'ai jamais caché que j'étais ambitieux et que je voulais aller plus haut. D'une certaine manière, je suis déçu de ne pas pouvoir me développer à un autre niveau, plus élevé, mais je dois passer outre cela."