La Gantoise compte beaucoup sur son second couteau : "Je ne ressens aucune pression"

La Gantoise a éprouvé des difficultés face à Oud-Heverlee Louvain. Les Buffalos ne sont pas parvenus à faire mieux qu'un match nul, 1-1.

Si les Gantois n'ont pas décroché les trois points ce dimanche, ils n'ont pas été aidés par l'absence d'Hong Hyun-seok. Le Sud-Coréen sera absent pendant plusieurs semaines et a été remplacé par Andrew Hjulsager. La Gantoise comptera beaucoup sur le Danois pour les échéances à venir. Notamment en championnat, dont les Gantois sont leader, mais également en Conference League.

"Bien sûr, j'aurai probablement plus d'occasions de jouer maintenant", a commenté Hjulsager dans les colonnes du Nieuwsblad. "Mais je vois cela d'un œil plutôt positif. Je ne parle pas de pression, mais plutôt d'un moment où je peux me montrer davantage parce que je pourrais jouer plus souvent."

Hjulsager a d'ailleurs tenté de saisir cette opportunité face à OHL. "J'ai été assez bon dans ce match et je me suis créé pas mal d'occasions. Mais j'ai manqué de précision dans mes actions et, à la fin, il y a aussi de la chance. Maintenant, il est important que je reprenne le rythme et que je me rapproche de mon meilleur niveau."