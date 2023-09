Romelu Lukaku prend une grande décision pour son avenir

Star internationale, Lukaku était représenté depuis plusieurs années par Roc Nation Sports.

Il s'agit d'une subdivision de Roc Nation, chapeautée par le célèbre rappeur et homme d'affaires américain Jay-Z. Parmi les sportifs également représentés par Roc Nation, on retrouvait Kevin De Bruyne ou Axel Witsel.

Sacha Tavolieri relaye l'information ce mercredi : Lukaku aurait décidé de stopper sa collaboration avec Roc Nation. Il sera encore représenté par son avocat, Sébastien Ledure.

🇧🇪 Romelu Lukaku and Roc Nation Sports Management decided to part ways. The Belgian Red Devils will still be represented by his lawyer, Sebastien Ledure. #CFC #ChelseaFC #DiablesRouges pic.twitter.com/VbLck57ptc