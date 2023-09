Simon Mignolet écarte vigoureusement la critique

Lors des six derniers matchs, Simon Mignolet n'a pas réussi à garder sa cage inviolée avec le Club Bruges. Cependant, cela ne semble pas le perturber. C'est ce qu'il a affirmé lors d'une conférence de presse mercredi.

Jeudi, le Club Bruges joue en Conference League contre Besiktas. La veille du match, Mignolet s'est entretenu avec la presse. Le gardien de but a été confronté au fait qu'il a encaissé plusieurs buts au cours des derniers matchs. "Je ne sais pas exactement combien de buts nous avons marqués, je pense environ dix-sept ou dix-huit. Ne me prenez pas au mot, car je ne suis pas vraiment préoccupé par les buts que nous marquons", a plaisanté Mignolet.

"Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous êtes une équipe offensive et que vous avez de nombreux joueurs sur le terrain qui ont une mentalité offensive, il se peut que vous laissiez un peu plus d'occasions de l'autre côté du terrain. Tant que nous marquons plus de buts que l'adversaire, cela ne me pose pas de problème."

"En réalité, cela ne va pas si mal que ça. Disons que nous avons encaissé six ou sept buts jusqu'à présent. Je parle de la compétition. Je pense qu'à part Anvers et Genk, il n'y a pas d'autres équipes qui ont encaissé plus ou moins de buts. Il faut regarder la situation dans son ensemble", a conclu Mignolet.