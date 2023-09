Genk s'en sort bien contre la Fiorentina

La rencontre entre Genk et la Fiorentina en Conference League a offert un spectacle de football captivant et riche en rebondissements.

La rencontre entre Genk et la Fiorentina en Conference League a été marquée par une première mi-temps dynamique. La Fiorentina a ouvert le score rapidement grâce à un but de Ranieri, mais Genk a répliqué à la 12e minute avec un but opportuniste de Zeqiri. Cependant, Ranieri a doublé la mise pour la Fiorentina à la 23e minute, ce qui a laissé Genk en difficulté en fin de première période, avec une équipe italienne dominante et frustrante.

La deuxième période a maintenu un rythme similaire, avec la Fiorentina conservant la possession et cherchant à creuser l'écart. L'entrée en jeu de Kouame a ajouté une nouvelle dimension au match, mais il a raté une belle opportunité de marquer.

Dans les dix dernières minutes, Genk a intensifié ses efforts et a été récompensé à la 85e minute lorsque McKenzie a inscrit un superbe but de la tête. Genk a continué à pousser en fin de match, se créant même une dernière occasion, mais cela n'a pas abouti, et le match s'est terminé sur un score de 2-2.