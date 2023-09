Une pépite belge proche de s'imposer... et d'exploser en Challenger Pro League ?

Dylan Demuynck aspire à s'imposer à Zulte Waregem. L'ailier a récemment marqué un but décisif lors du match contre l'équipe réserve de Genk. Il nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir.

"Actuellement, j'ai la chance de faire des remplacements chaque semaine, et je sens que j'ai beaucoup de confiance", explique Dylan Demuynck au Het Nieuwsblad. "Le nouvel entraîneur, Vincent Euvrard, croit en moi, ce qui me donne une grande confiance. Il me soutient régulièrement. L'entraînement est très intense, les séances sont également plus courtes avec les coachs qui sont plus directifs dans les exercices. On voit que notre entraîneur a une vision solide."

Lors du match contre l'équipe réserve de Genk, Demuynck a été placé en tant qu'ailier, une première pour lui : "C'était une expérience nouvelle. Je pensais que je devais principalement jouer en défense, mais ce n'était pas le cas. Heureusement, l'entraîneur m'a rapidement indiqué que je devais me concentrer sur le jeu offensif et essayer d'occuper une position avancée sur le terrain."

Demuynck aura l'occasion de confirmer sa performance vendredi prochain, lorsque Zulte Waregem affrontera Deinze à domicile.