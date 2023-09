🎥 15 ans et auteur d'un but stratosphérique en D1B : Konstaninos Karetsas a déjà tout d'un (très) grand

La D1B permet aux jeunes de nos grands clubs de se montrer et de s'aguerrir. Mais la compétition risque de bientôt devenir trop petite pour Konstantinos Karetsas.

Il y avait d'abord son âge : en effectuant ses débuts pro à 15 ans (il fêtera ses 16 ans le 19 novembre), Konstantinos Karetsas avait déjà marqué les esprits. Mais il serait réducteur de ne parler que de ses temps de passage et de passer sous silence ses prestations sur le terrain avec les U23 du Racing Genk.

Ce samedi, sur la pelouse d'Ostende, il a à nouveau délivré un échantillon de ses capacités. Lancé en profondeur sur la gauche, Karetsas a enrhumé son défenseur avant de placer le ballon entre les jambes du gardien ostendais.

Attention : gardez vos jambes fermées lorsque Konstantinos Karetsas vous fonce dessus.

Après être devenu le buteur le plus jeune de l'histoire de la D1B, cette pépite du football belge risque de continuer à postuler pour le plus beau but de la compétition. A moins qu'il n'aille déjà faire un tour en équipe première ?