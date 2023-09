Coup dur pour Anderlecht : un transfert estival est déjà blessé !

Anderlecht aura perdu des plumes face au Club de Bruges. Peu inspirés, les Mauves ont également vu plusieurs joueurs s'occasionner des pépins physiques.

Ce dimanche, Anderlecht a vu Kasper Dolberg quitter le terrain juste après son but. Dans la foulée, Thomas Delaney s'est lui aussi blessé suite à une mauvaise chute après un duel avec Igor Thiago.

La plus grosse inquiétude vient de l'état de santé du milieu de terrain danois, qui s'était frayé une place de titulaire dès son arrivée au club.

Si l'on craignait une blessure au bras, Het Laatste Nieuws explique que Delaney souffrirait en fait d'une fracture de la clavicule. Une blessure pour laquelle une opération peut être nécessaire, et qui peut prendre entre 6 semaines et trois mois pour se rétablir. La saison dernière, on se rappelle qu'Adrien Trebel avait été absent des terrains pendant 11 semaines.

Un coup dur pour les Mauves, qui ont également vu Kasper Schmeichel requérir l'aide des soigneurs en fin de match et Thorgan Hazard jouer avec une injection suite à une douleur au gros orteil.