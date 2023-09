Defourny épatant, Koita voit triple et un Rouche fait son retour : voici notre équipe de la semaine !

Le partage du RWDM à l'Antwerp permis par Théo Defourny, le triplé d'Aboubakary Koita dans le derby du Limbourg et la révélation Mohamed Amoura à l'Union : voici notre équipe de la 8e journée de cette Jupiler Pro League !

Gardien de but

Qui d'autre que lui ? Théo Defourny a détourné les deux penaltys de Vincent Janssen, permettant au RWDM d'accrocher un partage important sur la pelouse de l'Antwerp. Une deuxième clean-sheet de la saison grâce à un exploit réalisé samedi soir au Bosuil.

Défenseurs

Une ligne de 4 pour composer la défense de cette équipe de la semaine. Sur le côté droit et ce n'est pas la première fois, le jeune Richie Sagrado (19 ans, OHL) a parfaitement tenu tête à Nikola Storm.

Dans l'axe, Bayram (Westerlo) qui a très bien muselé Kamal Sowah et Wilfried Kanga au Standard, tandis que Christian Burgess a complètement mis Kevin Denkey dans sa poche. Enfin, Archie Brown a réalisé une belle performance contre Eupen, lui permettant de prendre place sur le côté gauche.

Milieux de terrain

Un trio compose notre milieu de terrain. Comme le bon vin, Sven Kums s'embellit avec l'âge et demeure toujours la plaque tournante de La Gantoise. Buteur ce dimanche, en reprenant le penalty d'Hugo Cuypers pour mettre les siens sur les bons rails, sur une phase qui n'a pas fini de faire parler.

Puni à Eupen après avoir réalisé une montée au jeu catastrophique, William Balikwisha a remis les pendules à l'heure avec le Standard. Le Congolais a énormément créé, il aurait pu s'en sortir avec l'une ou l'autre passe décisive si ses coéquipiers avaient fait preuve de plus de précision dans les derniers gestes.

Et c'est celui qui a amorcé la remontada du Racing Genk dans le derby du Limbourg contre STVV qui prend la dernière place médiane, en la personne de Bilal El Khannouss. Encore une grosse performance du jeune Marocain.

Attaquants

Vous l'aurez compris, nous voilà dans un 4-3-3 et voici les trois joueurs offensifs que nous avons sélectionnés.

L'Union a l'art d'aller chercher des joueurs "inconnus" qui explosent quelques semaines plus tard seulement et Mohamed Amoura semble en être une nouvelle preuve. Un but cette semaine en Europa League mais surtout un doublé sur la pelouse du Cercle, trois buts en deux matchs pour l'Algérien.

OHL vit un début de saison compliqué, éloigné des objectifs du club et la victoire de ce week-end à Malines a fait le plus grand bien. Une victoire permise par le but très rapide de Thorsteinsson, qui dynamise véritablement cette attaque louvaniste.

Le meilleur pour la fin : il a inscrit un triplé express à la Cegeka Arena dans le derby. STVV n'est pas parvenu à contrer les assauts du Racing Genk en seconde période, mais Aboubakary Koita est évidemment notre joueur de la semaine et fait donc logiquement partie de cette équipe.

L'équipe type de la 8e journée de Jupiler Pro League

Defourny / Sagrado - Bayram - Burgess - Brown / Kums - Balikwisha - El Khannouss / Amoura - Thorsteinsson - Koita