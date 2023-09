🎥 Nouveau scandale d'arbitrage aux conséquences énormes entre La Gantoise et Eupen (vidéo)

Jan Boterberg a accordé un penalty qui semble lunaire à La Gantoise contre l'AS Eupen, ce dimanche. Une décision majeure, puisque les Buffalos se sont finalement imposés alors que les Pandas menaient au score, en supériorité numérique.

Dernière rencontre de cette huitième journée de Jupiler Pro League, entre La Gantoise et Eupen. Les Pandas ont pris les commandes en première période via Pantovic, Gift Orban a été exclu juste avant la pause pour un coup volontaire.

Mais c'est en deuxième période que la décision majeure de Jan Boterberg pose question. L'arbitre de la rencontre accorde un penalty sur cette phase, alors qu'il ne semble y avoir aucun contact entre les deux joueurs. Le VAR a analysé l'action... puis a validé le penalty.

But pour La Gantoise, en deux temps, via Kums après un manqué de Cuypers. Les Buffalos sont passés devant peu avant l'heure de jeu via Tissoudali, et le score n'a plus évolué. Victoire donc de La Gantoise mais une phase qui risque encore de faire parler, tant elle a chamboulé le déroulement de cette rencontre.