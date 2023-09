Penalty pour La Gantoise ? La réponse totalement lunaire du département des arbitres !

Bertrand Layec, représentant du Département des arbitres, s'est expliqué sur cet épisode polémique. "L'arbitre prend une décision sur le terrain. La priorité est donnée à ces décisions. Jan Boterberg est placé idéalement. Il voit un contact. Il n'hésite à aucun moment et donne le penalty."

"Nous avons été très surpris par l'intervention du VAR. Car il faut que l'erreur soit clair et évidence. C'est loin d'être le cas ici. Il y a un contact très clair. Le pied de Brown est touché, il tombe dans une position normale. Le penalty est largement supportable (sifflable) sur le terrain. Nous n'attendions pas d'intervention du VAR."

Une justification qui risque bien de ne pas convaincre tout le monde, et sûrement pas le coach d'Eupen, Florian Kohfeldt.

An explanation on the given penalty during #GNTEUP. #UnderReview pic.twitter.com/4V7mOM4Ct4