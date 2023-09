Hein Vanhaezebrouck et son homologue détruisent l'arbitrage : "Tout simplement incroyable !"

Voilà une polémique dont l'arbitrage belge se serait bien passé. Lors de la rencontre entre La Gantoise et Eupen, Jan Boterberg a d'abord exclu Gift Orban avant d'accorder un penalty très contestable à La Gantoise.

Florian Kohfeldt a vu, quelques minutes seulement après que le Gantois Orban ait été exclu, l'arbitre la rencontre Jan Boterberg accorder un penalty très peu évident à La Gantoise. Dans sa réaction en après-match sur Sporza, le coach d'Eupen a explosé.

"Ce penalty est un mystère pour moi. C'est incroyable, spécialement quand l'arbitrage regarde la phase. C'est vraiment incroyable ce que l'arbitre a fait à mon équipe", fulminait Kohfeldt. "Si l'arbitre a compensé après la carte rouge ? Oui, je pense qu'il avait cela en tête. Je ne peux plus rester calme à ce sujet. Ils nous demandent d'être respectueux et viennent nous expliquer leurs décisions. Leur seul travail est de prendre des décisions claires. Mais si c'est comme ça la semaine d'avant et tout le contraire cette semaine...Incroyable !"

De son côté, Hein Vanhaezebrouck était très mécontent quant à la carte rouge reçue par Orban. "C'était une poussée. Pour les (vrais) coups, il regarder le gala de boxe à Gand. Ils se poussent l'un l'autre. Orban repousse parce que l'autre joueur l'irrite. Pour moi, ce n'est jamais rouge. L'arbitre ne l'a pas vu et il a été dirigé par ses collègues. J'ai vu des fautes bien pires. Et bien sûr, le joueur d'Eupen est tombé comme s'il était à moitié mort."

De quoi encore alimenter le débat...