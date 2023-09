Deila rassure sur ce grand chantier au Club de Bruges

Malgré un bon début de saison, le Club de Bruges a fait preuve de largesses défensives. Le mercato hivernal sera l'occasion pour les Brugeois de recruter un défenseur central.

Comme nous vous l'expliquions ce mardi, Bruges penserait déjà à cibler un nouveau défenseur central. Jorne Spileers progresse encore et Dedryck Boyata n'est pas un premier choix.

En conférence de presse en marge de la rencontre face à Genk, le coach Ronny Deila s'est exprimé sur le sujet des problèmes en défense. Le Norvégien s'est montré rassurant.

"Mes quatre défenseurs font ce qu'on leur demande de faire. Contre Besiktas, nous avons concédé deux occasions sur des erreurs individuelles. Contre Anderlecht, nous n'avons pas laissé passer plus de deux occasions. C'est une question de détails, car l'équilibre de notre équipe est déjà bien meilleur qu'il ne l'était. Nous maîtrisons beaucoup mieux les matches qu'au début de la saison."

Deila a également tenu à défendre Spileers, coupable de quelques largesses face au Besiktas. "Jorne se débrouille très, très bien. Il a 18 ans. Il commet parfois des erreurs, mais il est très courageux. Il est bon sur le ballon, intervient souvent, lit bien le jeu. Et il est rapide. En ce qui concerne les duels aériens et la libération du ballon, il y a encore du travail à faire, mais il s'améliore chaque semaine. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de potentiel. Lui et Mechele s'améliorent chaque semaine."