Le FC Bruges explore déjà un profil particulier pour cet hiver

Le Club de Bruges a encore réalisé un mercato solide cet été. Plusieurs joueurs offensifs sont arrivés, mais l'absence d'un nouveau défenseur central pourrait poser problème dans les semaines à venir.

Il est évident que Vincent Mannaert aurait aimé un ultime défenseur central en fin de mercato et que l'homme fort du Club de Bruges explore déjà ce profil pour la fenêtre hivernale.

Jorne Spileers, un garçon avec beaucoup de potentiel mais qui doit encore grandir, doit parfois jouer sur son mauvais pied en défense. Si cela peut amener des erreurs, comme dimanche contre Anderlecht, cela peut surtout freiner la construction.

Et cette construction, elle est importante pour Ronny Deila, qui préfère nettement repartir de l'arrière que de balancer des longs ballons. Mais on l'a aussi vu dimanche, Dedryck Boyata ne coche pas toutes les cases, et certainement pas celle de la précision de passe.

Le mercato hivernal devrait soulager Bruges

Le Club avait également misé sur Joël Ordonez, équatorien de 19 ans censé évoluer avec le Club NXT. Il a bénéficié d'un certain temps de jeu en début de saison (154 minutes avec les A, un match en Challenger Pro League) avant de disparaitre de la circulation depuis quatre matchs.

Durant l'été, Pascal Struijk (Leeds), Marcao (Séville) et Maxime Estève (Montpellier) ont été cités, mais Mannaert n'a finalement signé aucun d'entre eux. Dommage de ne pas en avoir recruté un supplémentaire en ayant dépensé près de 25 millions d'euros.

Comme dit précédemment, ce problème dans le noyau du Club de Bruges devrait être réglé cet hiver. Si l'effectif actuel est largement suffisant pour jouer les premiers rôles, ce genre de détails pourrait jouer un grand rôle dans la course au titre menée par les Brugeois. Un défenseur central doté d'une bonne relance est activement souhaité en Venise du Nord.