Derby de la Zwanze : le RWDM annonce une surprenante nouvelle

Le derby bruxellois entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise concentre les débats. Malgré les protestations des supporters des deux camps, le match est maintenu ce jeudi, à 18h30.

La Pro League et son responsable du calendrier, Nils Van Branteghem, se seront montrés inflexibles. Les supporters de l'Union et ceux du RWDM, mais aussi les clubs auront tout fait pour décaler d'une heure le coup d'envoi de ce premier derby de la Zwanze en D1 depuis plus de 50 ans.

Rien n'y fit, même la décision des fans du RWDM de ne rentrer dans les tribunes qu'à 19h30, ni même leurs banderoles incendiaires affichées sur les établissements de l'Union belge.

Pourtant, malgré les nombreux gestes de contestation, le RWDM vient d'annoncer que son stade Edmond Machtens était sold out pour cette rencontre. Espérons donc qu'il y aura du spectacle sur le terrain et dans les tribunes, où on ne manquera pas de remarquer (on en doute peu) des messages adressés à la Pro League...