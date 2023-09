Dodi Lukebakio met déjà l'Espagne à ses pieds

Arrivé de l'Herta Berlin au FC Séville cet été, Dodi Lukebakio a déjà fait forte impression sous le maillot de la formation andalouse.

Ce mardi soir, Lukebakio a participé à la démonstration face à Almeria (5-1). Le Diable Rouge a inscrit un but absolument splendide, d'un solo dans le rectangle puis d'une frappe en pleine lucarne.

Au lendemain de cette prestation remarquée, la presse espagnole n'a pas manqué de féliciter Lukebakio. Marca l'a en effet élu homme du match.

Le Diario de Sevilla s'est quant à lui fendu d'une description élogieuse. "Le rôle principal a été tenu par un Lukebakio qui éblouit de plus en plus par son style footballistique. Il combine frivolité et précision et nombre de ses actions et mouvements nous rappellent Frederic Kanouté. Bien sûr, ce sont deux footballeurs différents - le Belge est beaucoup plus actif sur le côté - mais leur façon de se déplacer, de dribbler et surtout de conclure présente des similitudes."