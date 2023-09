La machine à claques débarque en Ligue 1

C'est un véritable volcan qui débarque à l'Olympique de Marseille à quelques jours d'Halloween.

C'est désormais officiel : Gennaro Gattuso devient le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, comme cela était largement attendu. Le club marseillais a annoncé la signature de l'entraîneur italien ce mercredi soir. Gattuso, ancien entraîneur du Milan AC, de Naples et de Valence, prend la place de Marcelino, qui avait été nommé en début de saison mais avait quitté le club la semaine dernière suite à des tensions, notamment une réunion houleuse avec les supporters.

"Je suis extrêmement heureux et fier de rejoindre l'Olympique de Marseille. C'est un club et un stade, l'Orange Vélodrome, où j'ai eu la chance de jouer en tant que joueur, qui sont célèbres dans toute l'Europe pour la passion et l'engagement de leurs supporters. J'ai hâte de commencer à travailler avec mon nouveau groupe et de relever les défis qui nous attendent", a déclaré l'entraîneur de 45 ans sur le site officiel du club. Gattuso sera présenté demain, à 17 heures.