Les folles ambitions de Lois Openda avec Leipzig

Après une saison de folie à Lens, Lois Openda s'est offert un superbe transfert au RB Leipzig. Le Diable Rouge n'a pas manqué ses débuts, avec 3 buts marqués sur ses 5 premières journées de Bundesliga.

Dans une interview accordée au journal allemand Bild, Openda s'est confié sur ses ambitions futures. Face au Bayern de Munich, l'attaquant belge rencontrera Harry Kane ce samedi en championnat, un joueur qu'il admire.

"Il est meilleur que moi. Mais c'est justement ce qui me motive. J'aimerais un jour être à son niveau", a déclaré Openda, qui a ensuite commenté ses débuts dans son nouveau club.

"Je peux encore faire beaucoup plus et je m'y emploie chaque jour pour tirer le meilleur de moi-même. L'entraîneur Marco Rose m'a dit qu'il voulait et allait faire de moi un meilleur joueur. Je remarque déjà que c'est ce qui est en train de se passer."