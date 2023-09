🎥 Amadou Onana très déçu par ses stats dans le dernier jeu d'EA Sports

Le dernier jeu d'EA Sports, EAFC, est sorti la semaine passée. L'occasion pour nos Diables Rouges de découvrir leurs statistiques, et d'être pour certains un peu déçus !

L'Union Belge a partagé une capsule montrant Leandro Trossard et Amadou Onana estimer leurs statistiques personnelles sur le nouveau jeu d'EA Sports, EAFC (le premier de la série à ne pas être nommé FIFA, dont il est bien le successeur spirituel).

Tous deux ont été un peu trop optimistes concernant leurs cotes. "Vitesse, je dirais 86, tu vas vraiment vite. Et en tir, 90", assure Amadou Onana à son coéquipier. "90 ? C'est trop haut, je n'aurai jamais ça sur FIFA", rigole Trossard. "En défense, par contre, 40", continue Onana. "Je ne suis pas si mauvais", estime le joueur d'Arsenal, qui se donne un modeste 60.

See how Leandro Trossard and Amadou Onana react on their #FC24 rating. ūüĎÄ pic.twitter.com/UT6Z2Q6ZLH — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 27, 2023

Surprise : EA Sports estime ses qualités de défense à... 30, la moitié de ce qu'il espérait. Trossard atteint une note moyenne très honorable de 81, mais aucune des notes estimées par les deux Diables n'était aussi haute dans le jeu vidéo.

Et c'est encore plus frappant pour Amadou Onana, qui, avec sa confiance en lui habituelle, s'estimait bien meilleur que ce qu'EA Sports a décidé de lui accorder. Le joueur d'Everton se voyait ainsi à 80 en passes et en défense, et à 81 en vitesse... alors qu'il est coté à 69 et 73 ! "Allez, EA, s'il vous plaît... même pas 70 en passe ?", se demande Amadou, incrédule. Il faudra faire mieux la prochaine fois !