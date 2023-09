Les notes des joueurs du championnat belge sur EA Sport FC sont connues : qui a la meilleure note ?

Dès ce vendredi, les fans pourront acheter EA Sports FC, anciennement connu sous le nom de FIFA. Alors que les notes élevées de joueurs tels que Mbappé, Haaland et De Bruyne étaient déjà révélées, il est temps de découvrir qui se distingue en Belgique.

Pour dénicher le premier joueur du championnat belge, il faut fouiller en profondeur. À la position 454, nous trouvons Toby Alderweireld, le champion anversois, noté à 81. Kasper Schmeichel, gardien d'Anderlecht, partage également cette note.

Un cran en dessous, Simon Mignolet du Club de Bruges obtient une note de 80, lui valant la troisième place en solo. Trois joueurs sont notés à 79 : Thomas Delaney, Jan Vertonghen et Hans Vanaken.

À la septième et huitième positions, Jean Butez et Thorgan Hazard se trouvent tous deux avec une note de 78. En neuvième position, quatre joueurs partagent une note de 77 : Bryan Heynen, Vincent Janssen, Daniel Munoz et Andreas Skov Olsen.