Philippe Clément juge les talents de Bruges et Genk

Philippe Clément évoque les jeunes talents de Bruges et Genk tout en se remémorant ses expériences passées. Les deux équipes s'affrontent ce jeudi en Jupiler Pro League.

Philippe Clément exprime son admiration pour la qualité et le potentiel des jeunes talents brugeois, dont il connaissait déjà certains, comme Antonio Nusa, Maxim De Cuyper, Jorne Spileers, et Kyriani Sabbe. "J'anticipais la percée d'Antonio Nusa depuis un certain temps", confie-t-il à Sporza.

Le coach souligne également l'apport continu de jeunes joueurs de l'académie à Genk, saluant l'investissement de divers clubs dans la formation de leurs talents, considérant cela comme la pierre angulaire du football belge.

Clément évoque avec nostalgie ses expériences passées dans les deux clubs, rappelant qu'il a remporté un total de 14 trophées en tant que joueur et entraîneur, marquant ainsi son attachement au Club de Bruges et à Genk. Bien qu'il ne soit pas sur place pour les matchs, il reste un fervent supporter et suit attentivement les résumés des rencontres.