Après le départ de Still, Courtrai va vivre une grande première

Le KV Courtrai a récemment dit au revoir à son T1, Edward Still. Le club a déjà trouvé un remplaçant, avec l'arrivée de Glen De Boeck.

Mais ce vendredi, face au Cercle de Bruges, ce sera bien Joseph Akpala qui dirigera les Kerels. L'ancien attaquant assumera donc son intérim pour une seule rencontre, laissant ensuite sa place à De Boeck. Et par la même occasion, il dirigera son premier match en tant que T1.

Dans une interview accordée au Nieuwsblad, Akpala a livré ses impressions avant la rencontre de ce vendredi. "Non, je ne suis pas nerveux, pourquoi le devrais-je ? Mon expérience ne sera pas différente de celle de ces dernières semaines."

Akpala a également commenté le départ de Still. "Comme tout le monde, j'ai mon idée sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui doit changer. Comment les joueurs ont-ils réagi au départ de Still ? Nous n'avons pas eu le temps de nous y attarder. Tout le monde sait ce que c'est et le vivait déjà."

La question est aussi de savoir quel rôle pourrait avoir Akpala sous De Boeck. "Je ne sais pas si je serai encore là bientôt. Normalement oui, mais dans le football, on ne sait jamais. Je suis un jeune entraîneur et j'ai encore du temps devant moi. C'est comme avec un bébé. On apprend d'abord à se tenir debout, puis à marcher et à courir. Ce n'est pas différent dans le cas d'un entraîneur. Nous savons qu'un nouvel entraîneur va arriver et il y a déjà eu des contacts. Si nous avons besoin de conseils, nous pouvons les demander."