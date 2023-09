Grosse déception au RWDM : "La frustration est toujours présente"

Le RWDM est passé à un cheveu d'accrocher un très beau point face au rival, l'Union Saint-Gilloise. Il aura fallu que Loic Lapoussin envoie une frappe dans la lucarne et envoie les espoirs molenbeekois voler en éclats.

La déception se lisait encore dans les mots de Sambu Mansoni au lendemain de cette cruelle défaite. "La frustration est toujours présente ce vendredi. Ça fait mal de concéder le but de la défaite au bout des arrêts de jeu", a déclaré le joueur du RWDM à la Dernière Heure ce vendredi.

“Quand c’est 2-2 à la 90e, vous ne pouvez pas encaisser, peu importe la manière. Nous aurions dû faire preuve de plus d’intelligence sur la phase, conserver le ballon, faire la petite faute mais surtout mieux gérer les émotions", regrette Mansoni.

Le RWDM devra tourner le bouton, car ce dimanche, les coéquipiers de Mansoni se frotteront au leader du championnat, La Gantoise. Le foot nous permet de nous racheter directement en nous offrant une nouvelle chance de bien performer dès dimanche. À nous de faire preuve de plus de malice et de ne plus commettre les mêmes erreurs."

"On a montré contre l’Antwerp et l’Union que nous pouvons rivaliser avec les grosses équipes de ce championnat. Il faudra le faire contre Gand, en osant plus jouer au football.”