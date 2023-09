Premier match sans Edward Still... première victoire pour le KV Courtrai

Le KV Courtrai a remporté sa première victoire de la saison. Un événement qui correspond... au premier match des Kerels sans Edward Still sur le banc.

Joseph Akpala cédera les rênes du KV Courtrai à Glen De Boeck la semaine prochaine sur un bilan parfait de 100% de points pris. L'ancien attaquant du FC Bruges était T1 des Kerels ce vendredi face au Cercle de Bruges, et le KVK a remporté sa première victoire de la saison.

Courtrai recevait un Cercle revanchard après deux défaites consécutives, au RWDM et face à l'Union Saint-Gilloise. Mais la prestation des Groen & Zwart sur la pelouse du Stade des Eperons d'Or laissera à désirer.

Courtrai finira par prendre l'avantage via Dion De Neve, clairement l'un des meilleurs courtraisiens dans ce début de saison morose (1-0, 58e). Isaak Davies doublera la mise dans un piètre match à la 77e minute, et le KV Courtrai l'emporte donc de manière assez convaincante, malgré un but tardif de Lopes à la 90e+3 (2-1).

Avec cette victoire qui ressemble fort à un électrochoc suite au licenciement de Still, Courtrai laisse Westerlo seule lanterne rouge et revient à 2 points de Charleroi et du Standard, qui seront donc un peu sous pression en déplacement ce week-end.

29/09/2023 20:45 KV Courtrai - Cercle de Bruges 2-1