Enfin des Mauves efficaces, mais d'autres insuffisants : les cotes d'Anderlecht à Eupen

L'homme du match est très probablement Luis Vazquez du côté d'Anderlecht. Théo Leoni a encore été très bon, mais quelques Mauves ont déçu, facilitant peut-être les futurs choix de Brian Riemer.

Kasper Schmeichel (7)

Voilà donc le premier vrai bon match de Kasper Schmeichel pour Anderlecht. Un très gros arrêt pour priver Van Genechten d'un joli but en solo. Seul problème, un jeu long certes précis mais que le Danois utilise un peu trop systématiquement.

Ludwig Augustinsson (4,5)

Isaac Nuhu en a un peu fait sa chose en première période. Qui plus est, le Suédois aurait dû marquer sur corner, mais place sa tête à bout portant... à côté. Match difficile.

Jan Vertonghen (6,5)

Plutôt costaud, a parfois dû jouer les pompiers de service face aux errements d'Augustinsson et l'a très bien fait. Quelques sorties de balle mi-risquées, mi-intéressantes.

Zeno Debast (5)

Quelques moments d'absence qui n'ont pas coûté cher (comme en seconde période sur l'énorme raté d'Isaac Nuhu). Moins propre que d'habitude à la relance.

Louis Patris (5)

Killian Sardella n'a pas à s'en faire pour sa place de titulaire à terme si Patris multiplie les prestations de ce genre. Fort imprécis techniquement, mais moins en difficulté derrière que son homologue à gauche. Un joli raid qui méritait mieux.

Amadou Diawara (6,5)

Sobre et efficace, il a très bien "fait le job" pour remplacer Thomas Delaney. Au point où on se dit que la venue de si nombreux joueurs à vocation défensive n'était peut-être pas une nécessité...

Mats Rits (5,5)

Enfin, il a mis le nez à la fenêtre en combinant avec Leoni et Hazard ! Forcément, avec un Diawara exclusivement défensif derrière lui, Rits pouvait moins se cacher. Ca ne l'a pas empêché de rater une grosse occasion, et les supporters en attendront encore bien plus de lui.

Théo Leoni (7,5)

Récupération dès la 30e... seconde, et assist : Leoni lançait bien son match, et a continué à ce même niveau. À force de cumuler les notes rarement en-dessous de 7, Théo Leoni va prendre une avance irrattrapable pour notre trophée de Mauve de la saison...

Anders Dreyer (7,5)

Buteur très rapide, il a ensuite disparu de la circulation pour ressurgir en seconde période quand Anderlecht contrôlait le match. Un style frustrant, fait d'éclairs, mais il aurait dû compter un assist de plus pour Vazquez si l'Argentin ne se loupait pas.

Thorgan Hazard (7)

Pendant une bonne partie du match, Thorgan a manqué beaucoup trop de gestes simples pour un joueur de son niveau. Puis, le premier contrôle réussi a amené le 1-2, et Hazard a paru libéré. Il sera clairement un maître atout pour Brian Riemer.

Luis Vazquez (8)

"But ! C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non?", disait le philosophe Jordan Lukaku. Et même si le 1-2 est comptabilisé comme un autogoal, Luis Vazquez aura la sensation d'avoir marqué un doublé. Mieux : il a pesé sur la défense et participé au jeu. Reste à rater moins de grosses occasions...