Bienvenue en Pro League : un Anderlechtois traverse la Belgique pour être sur le banc à deux matchs différents

Tristan Degreef a fêté sa première présence dans le groupe d'Anderlecht à l'occasion du déplacement à Eupen. Mais il n'a pas vraiment eu le temps de le célébrer.

Avec la multiplication des matchs, les joueurs n'ont plus le temps de profiter d'une victoire qu'ils doivent déjà se focaliser sur la suivante. L'habitude tourne vite au cliché en interview, mais dans le cas de Tristan Degreef, cela n'est pas usurpé.

Dimanche, le jeune Anderlechtois de 16 ans a connu une après-midi à 100 à l'heure. Sur le coup de 16 heures, il honorait sa première présence sur le banc d'Anderlecht suite à la vague de blessé dans l'effectif. Il n'est pas monté au jeu. De quoi zapper la douche et filer rejoindre les U23.

En effet, Degreef fait partie de ces quelques joueurs en post-formation à faire la navette entre l'équipe fanion et les espoirs en D1B. Sauf que cette fois-ci, les deux rencontres avaient lieu le même jour, à quatre heures d'intervalle.

Vers 18h, il a donc quitté le Kehrweg en trombe pour le Lotto Park qui accueillait la rencontre entre les RSCA Futures et le Lierse à 20h. Het Nieuwsblad raconte que ses parents ont joué les taxis pour l'amener le plus tôt possible à Bruxelles. Pas suffisant pour être prêt pour le coup d'envoi mais Degreef a tout de même remplacé Igor Tudor-Mendel à la pause lors du 3-3.