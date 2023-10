🎥 Une erreur du VAR ? La Premier League fait mieux que la Pro League !

Une erreur manifeste du VAR a été constatée lors de la rencontre entre Tottenham et Liverpool. La Premier League est revenue sur les faits.

Depuis le début du championnat, énormément de phases arbitrales soulèvent question en Jupiler Pro League. Penalty ou pas penalty, rouge ou pas rouge, but ou pas but, les questions divergent mais les avis se rejoignent : l'arbitrage belge n'est pas au mieux.

Et ce n'est pas le seul. En Premier League, l'arbitre de la rencontre entre Tottenham et Liverpool a commis une grosse erreur, en refusant un but pourtant valable aux Reds. Mais l'Angleterre communique bien et s'explique, les enregistrement vidéos des arbitres du VAR pendant la rencontre ont été rendus disponibles sur le compte officiel du championnat d'Angleterre. A quand en Belgique ?