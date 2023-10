On sait quel pays devrait organiser l'Euro 2028 !

Alors que l'organisateur sera officiellement révélé dans une semaine, l'Angleterre et l'Irlande sont en pôle position pour organiser l'Euro 2028.

L'organisateur de l'Euro 2028 sera révélé ce 10 octobre 2023. Selon les informations de Sky Sports News, ce sont l'Angleterre et l'Irlande qui vont recevoir le droit d'organiser la compétition.

Plusieurs autres candidatures avaient été envisagées : la traversée du nord Suède-Norvège-Finlande, la péninsule ibérique avec le Portugal et l'Espagne ainsi qu'une candidature plus à l'est avec la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et la Serbie. Aucun de ces pays n'a cependant fourni une offre officielle.

L'Angleterre a précédemment organisé la compétition en 1996, tandis que les deux nations ont co-organisé l'Euro 2020 avec neuf autres pays.