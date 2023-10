Un géant d'Europe se jette sur Victor Boniface !

Auteur d'un gros début de saison avec le Bayer Leverkusen, l'ancien attaquant de l'Union figurerait déjà sur les tablettes de Real Madrid, selon les informations de la presse espagnole.

Dès son arrivée en Belgique, Victor Boniface a rapidement montré à tous les observateurs qu'il ne ferait pas long feu dans notre championnat. Une saison monumentale plus tard, l'attaquant nigérian prend la direction de la Bundesliga... et réalise les mêmes performances.

Depuis le début de la saison, Boniface en est à six buts en championnat, un en Coupe d'Allemagne et un en Europa League, le tout en huit matchs. De sérieuses statistiques qui le placent parmi les attaquants les plus prolifiques d'Europe.

C'est d'ailleurs pour cette raison que l'ancien attaquant de l'Union est sur les tablettes des plus grands clubs d'Europe, à commencer par le Real Madrid. Les Merengues cherchent toujours un attaquant sur le long terme pour remplacer Karim Benzema, Joselu ne faisait pas vraiment l'affaire. Selon Fichajes, le Real pourrait mettre le nez à la fenêtre dès l'hiver.