L'Union arrive gonflée à bloc et voudra accrocher un résultat à Liverpool

L'Union Saint-Gilloise se déplace en Europa League ce jeudi soir (21h) à Liverpool. Dans l'antre d'Anfield, les Saint-Gillois auront leur carte à jouer.

C'est sans aucun doute l'adversaire le plus coriace que l'Union a à affronter depuis son retour dans l'élite et en Europe. Liverpool, club mythique du football anglais et européen, se dressera bientôt devant eux.

Dans une manche aller où, à Anfield, les chances unionistes semblent minimes, ces derniers peuvent se targuer d'avoir récemment fait le boulot en championnat. Histoire d'arriver en pleine confiance sur les bords de la Mersey.

L'Union Saint-Gilloise s'est bien reprise en championnat

L'Union a pourtant connu un coup de moins bien en Pro League. La fin du mois d'août a été compliquée, avec un claque à Malines (4-0) et un nul dans un match très peu maîtrisé au Duden contre l'Antwerp (2-2).

Après la trêve internationale, les Unionistes se sont cassé les dents sur un Racing Genk opportuniste et bien plus réaliste (0-2). L'Union restait alors sur un piètre 1/9 en championnat.

Quelques jours après le nul un peu frustrant face à Toulouse en ouverture d'Europa League (1-1), les hommes de Blessin ont relevé la tête, prenant le meilleur sur un Cercle de Bruges moribond (0-2). Les victoires face au RWDM (2-3) puis Charleroi (3-1) ont confirmé que la bonne dynamique du début de saison était de retour.

Alexander Blessin a su tirer le meilleur de son groupe

On ne le dira jamais assez, mais le travail réalisé par le coach Alexander Blessin depuis le début de la saison est tout simplement excellent. Le tacticien allemand a insufflé quelque chose de nouveau dans cette équipe, instaurant des principes de jeu reconnaissables et donnant des responsabilités claires.

Il s'est aussi adapté aux blessures et aux problèmes d'efficacité qu'a pu rencontrer l'Union depuis quelques semaines. L'équipe tourne à plein régime, et c'est parce que Blessin sait désormais comment l'utiliser.

Privé d'Ayensa ou de Mitoma, il a lancé des joueurs comme Leysen, la fusée Amoura ou plus récemment Kevin Rodriguez. Son utilisation de Sadiki est depuis vitale pour l'équilibre de l'Union. Le fait qu'il ait largement fait tourner face à Charleroi en dit long : il gère son groupe d'une main de maître. Et il oeuvre à mettre toutes les chances de son côté ce jeudi.

On ne lui souhaite qu'une chose : que son travail porte ses fruits face à Liverpool, plus gros test de l'Union depuis le début de la saison, mais également sa carrière de coach.