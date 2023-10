Un nouvel attaquant marque son territoire en tête du classement des buteurs avec un triplé

Le Cercle de Bruges n'a pas connu un match facile contre Louvain. Mais les Brugeois se sont tout de même imposés sur le fil grâce à Kevin Denkey.

Deux fois, Louvain aura réussi à faire front pour contrer Kevin Denkey. Deux fois, les Louvanistes auront réussi à recoller au score dans les dix minutes suivant les buts du Togolais. De quoi remettre les deux équipes à égalité après seulement quatre minutes, puis juste avant la mi-temps (2-2).

Alors que Denkey semblait émoussé en deuxième période et qu'OHL se montrait solide pour repousser les assauts de plus en plus nombreux du Cercle, l'attaquant vedette de l'après-midi ressortait de sa boîte une dernière fois pour inscrire le 3-2 dans les dix dernières minutes d'une frappe contrée.

Son troisième but de la rencontre est également son huitième de la saison, ce qui lui permet de dépasser Aboubakary Koita. Le Trudonnaire répondra-t-il du tac auc tac demain face à l'Union Saint-Giloise ? Toujours est-il que la victoire permet au Cercle de repasser à la cinquième place, là où Louvain reste coincé dans la zone rouge.