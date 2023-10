Noa Lang défendu par un ancien coéquipier : "Il a peut-être une grande gueule, mais..."

Cet été, Noa Lang a eu ce qu'il espérait tant : un top transfert. L'ailier néerlandais montre déjà de belles choses au PSV, hors du championnat belge, où l'opinion publique l'a pris de maintes fois en grippe.

Comme il l'a expiiqué plusieurs fois depuis son départ : Lang ne voudra plus jouer en Belgique. Son caractère bien trempé, ses frasques et ses quelques déclarations choc ne lui auront sans doute pas rendu service.

Mais, dans la vraie vie, qui est vraiment Noa Lang ? Selon son compatriote et ancien coéquipier Ruud Vormer, ce serait quelqu'un de charmant.

"Il a beaucoup de qualités. A Bruges, il a vraiment progressé dans sa mentalité et dans sa façon de défendre. Il est devenu beaucoup plus mature", explique l'ancien Brugeois dans le Nieuwsblad. "En Belgique, il a d'abord fallu s'habituer à lui, car c'est une grande gueule. Mais il a très vite commencé à jouer et on l'a ensuite accepté."

"Il a aussi un petit cœur. C'est est un garçon très gentil. À Bruges, il venait souvent nous rendre visite. Il allait ensuite jouer avec les enfants et le chien. Nous avons toujours de bons contacts. Bientôt, j'irai voir un match à Eindhoven", a continué Vormer.