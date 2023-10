Pascal Scimè, CEO des Francs-Borains, évoque son chantier prioritaire

Les Francs-Borains réalisent un bon début de saison et se rendent au Club NXT, ce samedi. Le CEO Pascal Scimè évoque son chantier prioritaire.

Cet été, le journaliste de la RTBF Pascal Scimè est passé de l'autre côté de l'écran pour devenir le nouveau CEO des Francs-Borains, pensionnaire de Challenger Pro League.



Le RFB réalise d'ailleurs un début de saison intéressant, avec une dixième place en Challenger Pro League et trois victoires. Pascal Scimè, pour les médias du club, a évoqué son chantier principal.



"Apporter une gouvernance et faire de ce club un vrai club professionnel est ma priorité. Mais il est important de garder nos valeurs et celles de la région, comme le travail et l'humilité. On a envie de jouer dans la cour des grands. Mais pour y arriver il faudra charbonner, comme on dit dans le Borinage."