Amuzu, l'homme des buts difficiles : "Le plus beau de ma carrière"

Francis Amuzu est une énigme. Parfois capable d'énorme ratés, il sort aussi des lapins de son chapeau, et a inscrit un nouveau chef d'oeuvre ce samedi pour faire 3-1.

Francis Amuzu a peut-être réussi le seul geste "à la Van Himst" de cet Anderlecht-Malines (sauf, peut-être, quelques sorties de balle de Théo Leoni) quand il a lobé Gaëtan Coucke à près de 40 mètres des buts pour sceller la victoire du RSCA.

"J'ai accéléré et j'ai vu qu'il était avancé, je me suis dit : "Francis, tu dois tirer". Elle est bien partie", souriait Amuzu, présent en zone mixte. Une présence qui signifie beaucoup car le n°7 n'a pas toujours aimé s'exprimer face à la presse, qui ne l'épargne pas.

"Je sais que je manque d'efficacité. C'est mon gros défaut et j'y travaille dur. J'ai aussi un psychologue pour m'aider à régler ce souci", révèle "Ciske" Amuzu avec honnêteté. Mais ce but, ce n'était clairement pas un geste simple. "Peut-être que je rate les plus simples, oui (rires). Mais parfois, ce n'est pas si facile non plus, le ballon rebondit... Si c'est mon plus beau but ? Oui, je pense".

Ce n'est pas la première fois que Francis Amuzu inscrit un superbe but cette saison, pourtant. L'ailier formé à Neerpede semble avoir passé un palier - même si l'on s'est dit ça à plusieurs reprises déjà, sans jamais qu'il confirme. Mais Brian Riemer pense savoir ce qui a provoqué le déclic.

La concurrence, bénéfique à Amuzu ?

"Je le dis toujours : la concurrence est très importante. Je crois que Francis a eu un déclic quand il a été mis sur le banc et a vu de très bons joueurs arriver et pouvant jouer à son poste", analyse l'entraîneur danois. "Certains joueurs ne supportent pas la concurrence, d'autres progressent".

Ce serait donc le cas d'Amuzu, qui a il est vrai eu très peu de rivaux sur son flanc gauche ces dernières saisons. "Tout le crédit lui revient d'avoir travaillé et amélioré sa finition, dont on me parle depuis que je suis arrivé. Et à l'entraînement, je vois encore plus de buts de sa part. Le tout est de savoir passer le cap sur le terrain".