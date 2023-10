🎥 Noë Dussenne s'éclate dans son nouveau club

Noë Dussenne a quitté le Standard cet été pour Lausanne. Et visiblement, il s'amuse bien !

En juillet dernier, après 4 ans passés sous les couleurs du Standard de Liège, Noë Dussenne (31 ans) quittait Sclessin pour Lausanne. Le capitaine des Rouches s'est immédiatement imposé comme un titulaire en puissance en Suisse.

En 9 matchs de championnat, Dussenne a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Ce 8 octobre, pour la première fois, l'ancien du Standard portait le brassard de capitaine face à Lucerne, et a fêté ça par un but.

Les supporters de Lausanne ont visiblement adopté Noë Dussenne et l'ont acclamé à la fin de la rencontre. Comme au Standard, le défenseur central passé par Mouscron a su conquérir son public !