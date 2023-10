Surprenant : Felice Mazzù a été cité à l'étranger

Felice Mazzù avait laissé sous-entendre la semaine passée que si les choses ne changeaient pas, il envisagerait de se retirer. Après la victoire contre le RWDM, les choses sont différentes, mais une rumeur l'a tout de même envoyé à Bordeaux.

Après la défaite piteuse à l'Union Saint-Gilloise, Felice Mazzù avait laissé sous-entendre que son avenir à Charleroi n'était pas assuré si les Zèbres ne changeaient pas de mentalité. Un électrochoc, probablement, car le Sporting a arraché les 3 points au forceps dans le... "Felice Time", face au RWDM.

Pourtant, une rumeur venue de France envoyait récemment Mazzù du côté des Girondins de Bordeaux. À la tête du club, on retrouve Gérard Lopez, ancien propriétaire de l'Excel Mouscron, qui connaît donc bien l'entraîneur de Charleroi.

Nos confrères de La Dernière Heure affirment désormais que cette rumeur était infondée, et niée par le principal intéressé. Felice Mazzù serait "pleinement concentré" sur Charleroi et n'envisage aucun départ. Il faut dire qu'à son retour au Mambourg, Mehdi Bayat avait affirmé que Felice était là pour rester le plus longtemps possible, contre vents et marées...