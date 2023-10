Beaucoup de joueurs de Pro League ont encore 100% de temps de jeu

La Jupiler Pro League en est à dix journées. Il est temps de se pencher sur les joueurs qui n'ont pas encore disputé une seule minute. À mi-octobre, ils sont encore 24.

Évidemment, les gardiens ont l'avantage pour atteindre le nombre maximum de minutes. Celui qui a reçu la confiance dès la première journée et qui ne l'a presque jamais trahie pourrait atteindre un score parfait de 30 sur 30 en Jupiler Pro League.

Après un tiers de la saison, sept clubs ont déjà aligné au minimum 2 gardiens. Restent en lice : l'Antwerp, le Cercle, Charleroi, le Club de Bruges, Genk, Courtrai, Malines, le RWDM et le Standard de Liège. Ils ont toujours aligné le même gardien.

Les gardiens avec 100% de temps de jeu : Arnaud Bodart, Jean Butez, Gaëtan Coucke, Theo Defourny, Hervé Koffi, Simon Mignolet, Tom Vandenberghe, Maarten Vandevoordt, Warleson.

Il va sans dire qu'il est beaucoup plus difficile pour un joueur de champ d'être toujours disponible, surtout maintenant que le calendrier de 2023 est plus chargé que jamais. Un Japonais indestructible y est parvenu la saison dernière : Tsuyoshi Watanabe. L'ancien défenseur du KV Kortrijk a joué chaque minute entre fin juillet et début avril. Le Japonais est désormais à La Gantoise.

Et bien sûr, cette année encore, le Japonais est dans la course. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de concurrents, quatorze pour être précis. Parmi eux, un large éventail de joueurs, dont pas mal de Belges. On notera notamment la présence du vétéran Jan Vertonghen et de Zinho Vanheusden. Ce dernier a traversé quelques années difficiles sur le plan physique, mais semble maintenant être pleinement revenu à 100%. En récompense, le Limbourgeois a été appelé chez les Diables Rouges mardi.

Les joueurs de champs avec 100% de temps de jeu : Jelle Bataille, Bope Bokadi, Christian Burgess, Jason Davidson, Aboubakary Koita, Lion Lauberbach, Rune Paeshuyse, Ewoud Pletinckx, Christiaan Ravych, Zan Rogelj, Matte Smets, Thibo Somers, Zinho Vanheusden, Jan Vertonghen, Tsuyoshi Watanabe.