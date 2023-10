Un ancien du Standard a la dent dure : "Ils ont préféré prendre un Flamand et faire partir un Wallon"

Une carrière peut parfois prendre une trajectoire surprenante. Demandez donc à Dimitri Lavalée, aujourd'hui leader du championnat autrichien.

Formé au Standard, Dimitri Lavalée se préparait à démarrer une nouvelle saison de Pro League à Malines. Mais le 1er septembre, il a subitement quitté le club pour rejoindre le Strum Graz en prêt avec option d'achat. Il s'y est rapidement imposé comme titulaire, se retrouvant même leader du championnat.

Le dénouement du mercato l'a tout de même surpris, comme il le confie à la Dernière Heure : "On ne m’a pas donné d’explication mais je pense que c’est une question de budget. Malines a eu l’opportunité de faire revenir Elias Cobbaut, un défenseur central gaucher comme moi. Il fallait équilibrer le budget et les dirigeants ont préféré prendre un Flamand et faire partir un Wallon".

Aujourd'hui, le défenseur de 26 ans semble avoir même gagné au change : "Au départ, je voulais rester malgré la mise à l’écart. Je voulais me battre pour ma place. J’avais encore trois ans de contrat. Seule une bonne proposition pouvait me faire changer d’avis, et elle est arrivée. Après la trêve internationale, on va jouer contre l’Atalanta, c’est chouette quand même".