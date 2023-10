🎥 Kevin Rodriguez (Union SG) n'oubliera jamais son premier but en équipe nationale

Recruté cet été par l'Union Saint-Gilloise, Kevin Rodriguez commence à bien s'intégrer dans le groupe bruxellois. Il s'est montré décisif avec sa sélection nationale, l'Equateur.

Ce jeudi, l'Equateur se rendait en Bolivie, à La Paz, à pas moins de 3600 mètres d'altitude.

La Tri a d'abord mené au score en fin de première mi-temps, avant de se faire rejoindre au score à la 83e. Kevin Rodriguez, joueur de l'Union SG, s'est alors montré décisif.

Monté au jeu à la 78e, il a contrôlé un bon ballon de Moises Caicedo (ex-Beerschot) et trompé le gardien adverse, donnant le but de la victoire à son équipe. Il a été submergé par l'émotion, se laissant tomber par terre et a rapidement été félicité par toute son équipe.

C'est le premier but de Rodriguez en équipe nationale, en 8 sélections. Et il est important, car il permet à l'Equateur d'enchaîner une deuxième victoire en qualifications pour la Coupe du monde.