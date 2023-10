Oublié par Tedesco, il crie son ras-le-bol : "Je suis jeune, je veux jouer"

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de la nouvelle génération, Aster Vranckx vit des heures assez compliquées à Wolfsbourg. Pour celui qui a déjà porté le maillot des Diables Rouges, il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs.

De retour de son prêt à l'AC Milan, Aster Vranckx a vécu un été peu calme. D'abord appelé chez les Diables Rouges malgré son statut de capitaine chez les U21, le milieu de terrain a également vu ses possibilités de transfert vers un autre club - notamment le PSV - échouer.

Mais cette saison à Wolfsbourg, le jeune joueur de 20 ans n'arrive plus à retrouver une place de titulaire. Un problème, car il sent bien que sa progression risque d'être freinée.

"Cette période me rend plus fort mentalement. Je me rends compte qu'en tant que footballeur professionnel, on n'obtient jamais rien par hasard, il faut travailler pour cela. C'est une phase difficile de ma carrière que je dois traverser. J'ai fait cinq apparitions, dont trois à dix minutes de la fin du match, alors que nous menions déjà au score. On ne peut pas juger sur cette base", a expliqué Vranckx dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

Un départ en hiver n'est donc pas exclu. Vranckx espère bien faire changer son coach d'avis...avec en ligne de mire, l'Euro 2024 avec les Diables. "Je ne suis pas encore allé voir l'entraîneur. L'équipe fonctionne bien, alors je comprends qu'il ne change pas. Je dois tout donner et mes chances se présenteront. Si cela ne se produit pas, je devrai chercher un autre club. Je suis jeune, je veux jouer. Surtout en vue du prochain Championnat d'Europe."