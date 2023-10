Un ancien coéquipier de Saelemaekers et De Ketelaere interrogé par la police

Sandro Tonali a été entendu par la police ainsi que Nicolo Zaniolo. Les deux joueurs sont impliqués dans une histoire de paris sportifs.

Grosse tempête dans le football italien ces derniers jours après les révélations concernant une enquête sur une histoire de paris sportifs.

Si dans un premier temps, Nicolo Fagioli était impliqué dans cette histoire. Deux autres noms ont été ajoutés à la liste : Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali, actuel joueur de Newcastle et ancien coéquipier de Saelemaekers et De Ketelaere au Milan.

Les deux joueurs ont été interrogés par la police dans cette histoire de paris illégaux et ont quitté le camp d'entraînement de la sélection italienne. Ils retourneront dans leur club après l'interrogatoire.