Une heure incroyablement mature puis la panique totale, mais les Diables sont à l'Euro 2024 !

Les Diables Rouges, dans le dur, ont réalisé une première heure de jeu très mature sur la pelouse autrichienne. 0-3, avant de prendre l'eau et de terminer cette rencontre en infériorité numérique. Beaucoup de panique, mais les Diables sont à l'Euro !

Ce vendredi, la Belgique se déplaçait au Ernst Happel Stadium avec une mission claire : gagner, afin d'officiellement se qualifier pour l'Euro 2024. Au rayon des compositions, Domenico Tedesco surprend. Un système très offensif est mis en place, qui ressemble à un 4-2-4 en possession de balle. Lukebakio et Doku occupent les côtés, Openda et Lukaku évoluent en pointe. Carrasco en fait les frais et débute sur le banc.

© photonews

Et le début de rencontre est difficile pour nos Diables, qui peinent à sortir de leur moitié de terrain. L'Autriche met une grosse pression, le public joue son rôle à 200%. Faes et Onana réalisent deux interventions importantes pour ne pas vivre un début de match infernal.

Mais la force des grandes équipes est de savoir faire mal au moment opportun, même quand l'adversaire pousse pour ouvrir le score. Onana et Mangala combinent et servent Castagne, qui lance Lukebakio. Le nouveau joueur du FC Séville frappe du pied gauche et inscrit son troisième but de la saison, le premier de sa carrière en sélection (0-1, 12e).

Une ouverture du score qui ne facilite cependant pas tellement la tâche de la Belgique, qui mène au marquoir mais qui continue d'éprouver des difficultés à sortir de sa zone défensive et apporter le danger. Pendant les prochaines minutes, le Diable le plus en vue sera d'ailleurs Matz Sels, qui intervient devant Sarkaria, puis Wimmer à deux reprises. Lienhart, quant à lui, manque la cible de peu, sur corner.

© photonews

L'animation avec deux attaquants n'a pas vraiment porté ses fruits et Domenico Tedesco revient à ses fondamentaux pour la seconde période. Carrasco entre à la place d'Openda. Baumgartner continue de causer des troubles à la Belgique et frôle le poteau de Sels, Lukebakio lui répond en alertant Schlager.

Cette nouvelle génération des Diables réalise certainement sa prestation la plus mature, du moins pendant une heure. L'Autriche continue d'appuyer mais sur une action anodine, Lukebakio envoie une frappe contrée qui trompe une nouvelle fois Schlager. Doublé pour le Sévillan, la Belgique fait le break (0-2, 55e).

Tuer le match ? Allô capitaine ! Jérémy Doku récupère le ballon sur la ligne de son propre rectangle, puis nous sert du Jérémy Doku. Un solo de 50 mètres, plusieurs dribbles et un caviar pour Lukaku, qui termine du gauche. A l'heure de jeu, les Diables ont déjà booké leur billet pour l'Allemagne (0-3, 59e).

© photonews

Tuer le match ? Oui... ou presque

Le point négatif que pointera Domenico Tedesco en conférence de presse sera assurément cette 73e minute où Konrad Laimer, bien trop libre à vingt mètres du but de Matz Sels, trouve le fond des filets via son pied droit, et le poteau (1-3, 73e). Pile ce qu'il ne fallait pas pour réveiller les troupes de Ralf Rangnick.

Déjà averti en première période, Amadou Onana commet une nouvelle faute à 35 mètres du but de Sels et est exclu. Le stade se lève comme un seul homme comme après la réduction du score de Laimer, les Diables sont à 10 et vont souffrir (78e). En deux minutes, l'Autriche vient d'inverser la tendance.

Tout le monde le sait, tout le monde le sent, tout le monde le comprend : ce match tourne. L'Ernst Happel Stadium retrouve sa vigueur du début de rencontre et pousse. Sur un centre, Arthur Theate veut dégager mais contrôle de la main. Rien premièrement, mais VAR par la suite. Jesus Gil Manzano consulte son écran et accorde le penalty à l'Autriche. Marcel Sabitzer transforme, les Diables patinent (2-3, 84e).

La panique, la grande panique en fin de match. L'Autriche fait le siège devant le rectangle des Diables, qui écartent tant bien que mal. La Belgique fait le dos rond mais s'en sort de justesse et valide son billet pour l'Euro 2024. Autriche - Belgique, 2-3 !